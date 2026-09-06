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Polícia

Veja quem são as vítimas do incêndio em Capanema

Um homem, uma mulher e duas crianças morreram nos altos do prédio de uma loja, por não conseguirem sair a tempo das chamas tomarem conta do local na noite de sábado (5)

O Liberal
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Incêndio de grandes proporções deixa quatro mortos em Capanema (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

As pessoas integrantes da família que morreu no incêndio na Loja do Soares, no bairro de São José, no município de Capanema, no nordeste do Estado do Pará, na noite de sábado (5) são: o proprietário da loja, José Ribeiro Soares, de 48 anos; a namorada, Dieli Damasceno, de 35 anos; e os filhos: Maria Valentina, de 8 anos, e José Pietro, de 10 anos. Um agravante nesse caso é que Dieli Damasceno estava grávida. 

Essas quatro pessoas encontravam-se no segundo andar do imóvel comercial, durante o incêndio. Elas ficaram impedidas de deixar o local. Os dois adultos e as duas crianças acabaram falecendo, apesar da mobilização de bombeiros e moradores para resgatá-los.

Os adultos e as crianças apareceram em uma janela para pedir socorro, e moradores daquele perímetro, buscaram um meio de salvá-los fogo. Porém, encontraram pela frente a intensidade das chamas e uma fumaça espessa no imóvel. Os bombeiros atuaram na ocorrência, as quatro pessoas acabaram falecendo. O caso tem grande repercussão nas redes sociais.

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