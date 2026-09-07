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Polícia

Em Belém, jovem denuncia agressão à faca no Mercado de São Brás

"Fui perfurado e, por poucos centímetros, a situação não terminou com a minha morte”, diz vítima

O Liberal
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Jovem Pedro Lopes usou sua conta no Instagram para denunciar a agressão sofrida no Mercado de São Brás, no último domingo (6) (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O jovem Pedro Lopes usou sua conta no Instagram, nesta segunda-feira (7), para denunciar a agressão que sofreu no Mercado de São Brás, no domingo (6). Segundo ele, um homem desconhecido o enforcou e o feriu com uma faca. Em nota, a prefeitura municipal de Belém informou que não foi comunicada sobre o caso, mas vai investigar. 2

"A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), por meio da administração do Mercado de São Brás, informa que, até o momento, não foi comunicada formalmente sobre o ocorrido. Ainda assim, diante da gravidade do relato, os fatos serão apurados para verificar as circunstâncias do episódio”, diz um trecho da nota da prefeitura de Belém, enviado ao Grupo Liberal, nesta segunda-feira.

Pedro Lopes escreveu o seguinte texto no Instagram: "Fui abordado por um rapaz que me enforcou e colocou uma faca no meu pescoço, afirmando que iria me “apagar”. Durante a agressão, fui perfurado e, por poucos centímetros, a situação não terminou com a minha morte. Faço questão de tornar isso público porque não sou a primeira pessoa a denunciar situações de violência naquele espaço e espero ser a última".

Pedro Lopes afirma que apesar da agressão está bem: “Quero também tranquilizar os meus amigos, familiares e camaradas, estou bem e já estou em minha residência. E faço questão de ressaltar.. o que aconteceu comigo não foi apenas uma tentativa de assalto, uma agressão ou uma abordagem qualquer”.

"O que sofri foi, na minha avaliação e diante das circunstâncias, uma tentativa de morte, e isso precisa ser devidamente apurado pelas autoridades. Vou buscar Justiça e irei até às últimas consequências para que esse caso seja investigado e os responsáveis sejam responsabilizados. O que aconteceu comigo não pode ser normalizado.

NOTA DA PREFEITURA DE BELÉM

O Grupo Liberal solicitou e recebeu a seguinte nota da Prefeitura de Belém, nesta segunda-feira: “A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), por meio da administração do Mercado de São Brás, informa que, até o momento, não foi comunicada formalmente sobre o ocorrido. Ainda assim, diante da gravidade do relato, os fatos serão apurados para verificar as circunstâncias do episódio”.

“O Mercado de São Brás conta com um posto avançado da Guarda Municipal e uma central de monitoramento, que acompanha imagens em tempo real e poderá auxiliar na apuração do caso. O espaço também conta com servidores municipais atuando durante os sete dias da semana, além de segurança privada, com 24 profissionais distribuídos em seis postos de trabalho, em funcionamento 24 horas por dia”, diz a prefeitura de Belém.

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