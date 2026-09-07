Mulher trans morre após ser esfaqueada próximo à Praça da República, em Belém

Uma mulher trans que não teve o nome informado morreu após ser esfaqueada na noite de domingo (6), próximo à Praça da República, no bairro da Campina, em Belém. O crime é investigado pela Polícia Civil.

“A Seccional do Comércio investiga o homicídio. Equipes trabalham para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração dos fatos. Informações que contribuam com o trabalho policial podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”, comunicou.

Conforme as informações iniciais, a vítima teria sido atingida por três golpes de faca na região das costas ao ser atacada em uma das ruas na área do comércio. Mesmo ferida, ela conseguiu correr do local do ataque e foi para a Avenida Presidente Vargas em busca de ajuda. A vítima atravessou a avenida, mas não resistiu e caiu na esquina com a Rua General Gurjão, onde morreu.

Ainda segundo relatos, antes de morrer, a vítima teria citado o apelido “Chifre” como sendo de uma pessoa que estaria envolvida no esfaqueamento. A informação ainda será verificada durante a investigação e não há confirmação oficial sobre a identidade do autor ou sobre a motivação do homicídio.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o isolamento da área até a chegada das equipes responsáveis pela perícia e remoção.