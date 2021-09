IMAGENS FORTES: Câmeras registram acidente em Bragança; família foi arremessada de moto

Uma mulher, uma bebê e um mototaxista sofreram o impacto de uma colisão de um carro com a moto em que transitavam na pista da Orla de Bragança, no Nordeste do Pará, no sábado (18) à tarde. Imagens do circuito de câmeras de segurança no local indicam o momento exato em que a moto em que seguiam mãe, criança e o condutor é atingida em cheio pelo carro de passeio.

A motocicleta seguia no meio da pista. Com a colisão por trás, a mulher e filha são projetadas para a pista e o mototaxista e a moto, para a calçada. A mãe não usava capacete, item previsto em lei para esse tipo de transporte. Assista:

Apesar da gravidade e susto do acidente, o Departamento de Trânsito de Bragança informou que nenhuma das três vítimas apresentou ferimentos graves.