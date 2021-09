Idoso ficou 10 horas com o pé preso em uma grade, em Outeiro

Um idoso ficou aproximadamente dez horas com o pé preso em uma grade, em Outeiro, no distrito de Belém. Na manhã desta quarta-feira (8), o Corpo de Bombeiros serrou a grade, soltando-o. Apesar do inchaço no pé, o idoso passa bem. A aposentada Cláudia Nascimento, 72 anos, contou as circunstâncias do acidente com o ex-marido dela, o também aposentado Raimundo Dias do Nascimento, 73 anos, e que ocorreu na passagem Guarujá, próximo à praça do Paulão, no bairro da Brasília.

Eles são vizinhos. Às 23 horas, Cláudia notou que o ex-marido havia saído da residência. E que ele tinha ido consumir bebida alcoólica. Depois, ouviu ele gritar. “Chamei meu filho e meu filho encontrou ele lá, no quintal, com as pernas pra cima, preso em uma grade, que é apertada. O pé dele ficou inchado. Ele passou a noite toda gritando. Ele dizia: ‘socorro, vou morrer, quebrou a minha perna’. Ele pensou que tinha quebrado a perna. Minha pressão subiu logo, fiquei logo passando mal”, contou.

“E assim rolou a noite toda lá ele preso. Como o quintal é bastante escuro, e não tem iluminação, a gente não conseguia chegar lá perto para ver a situação”, afirmou a aposentada. Às 5h30 da manhã desta quarta-feira (8), dona Cláudia chamou o filho para ver como estava o ex-marido. “Aí, ele chegou e viu o pé dele, tava até branco, esquisito. Ele ainda gritava. O corpo no chão e a perna presa na grade”, disse. Ela, então, chamou uma filha, que mora bem distante. Os demais familiares chegaram após as 9 horas da manhã.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para serrar a grade. O aposentado ficou com o pé preso das 11 da noite até por volta das 9 da manhã. Ele foi medicado e está bem. Procurado pela Redação Integrada, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informou “que foi atendida a ocorrência e que o idoso preso já foi retirado da grade”.