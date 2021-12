Idoso de 70 anos é morto em suposto ataque de cães na zona rural de Santarém

O corpo do idoso Benedito Ferreira Pantoja, de 70 anos, foi morto em um suposto ataque feroz na zona rural de Santarém, Baixo Amazonas paraense, na tarde da última terça-feira, 14. Ao que indicam as evidências, e com base no relato de vizinhos, o homem foi vítima de um ataque de cachorros, sendo mordido até a morte.

Segundo o 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), por volta das 15h, uma viatura foi acionada para averiguar um ataque de animais domésticos com resultado morte na Comunidade do Jatobá. Chegando na residência da filha do idoso, localizada na rodovia Everaldo Martins (PA-457), Região do Eixo Forte, eles encontraram o corpo do homem com múltiplas lacerações, provavelmente causadas pelas mordidas de um ou mais dos nove cachorros que vivem naquela propriedade.

Em conversa com os vizinhos, os policiais ficaram sabendo que havia uma segunda vítima dos cães que foi resgatada pela ambulância da Unidade Básica de Saúde (UBS) da comunidade. De acordo com as informações de vizinhos, os animais responsáveis pelo ataque fatal seriam das raças Rottweiler e Boxer.

Por fim, o BPM informou que um investigador da Polícia Civil acompanhou os militares até o local da tragédia e acionou a Seccional, para formalizar o chamado do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que realizou a remoção do cadáver e deve esclarecer, de fato, a "causa mortis".