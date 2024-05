Idoso é encontrado morto com sinais de estrangulamento em Tucuruí

Um idoso identificado como Francisco Silva, de 80 anos, foi encontrado morto por vizinhos na casa onde morava, na rua Bahia, no bairro Getat, em Tucuruí, sudeste do Pará. Os populares perceberam a ausência do idoso na área e entraram na residência dele, então se depararam com o cadáver, na segunda-feira (13/05). Conforme a informações iniciais, Francisco apresentava sinais de estrangulamento.

Os vizinhos perceberam que o idoso, que tinha o costume de sentar em frente de casa todos os dias, estava sumido. Ao entrarem na casa de Francisco, o encontraram caído no chão, parcialmente despido e com marcas no pescoço. A Polícia Militar esteve no local, assim como a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. Os agentes ainda investigam as circunstâncias da morte do idoso, assim como suspeitos. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML onde passaria por análises. Além disso, os vizinhos da área ainda estão sendo ouvidos para verificar se viram algo estranho.

