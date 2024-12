Idoso é ameaçado e tem mercadinho assaltado por suspeito com faca em Santarém

Um mercadinho foi assaltado por um homem que estava armado com uma faca, na região de Mojuí dos Campos, em Santarém, no oeste do Pará. O suspeito ainda ameaçou um idoso que estava no local e seria o proprietário do estabelecimento. O caso ocorreu na Comunidade Portelinha, noite de quarta-feira (11/12), e foi registrado pela câmera de segurança do local.

As imagens mostram que o assalto ocorreu por volta de 19h40, quando o suspeito chegou ao local e teria pedido um copo com água ao proprietário do mercantil. Não havia mais ninguém no estabelecimento além do suspeito e da vítima. Após tomar a água, o suspeito puxa uma faca que estava escondida na cintura e surpreende o dono do estabelecimento.

Pelas câmeras é possível ver que o suspeito fica com a faca apontada para a vítima. No áudio, o suspeito manda que o idoso entregue todo o dinheiro e faça isso com rapidez. A vítima ainda pede calma ao suspeito, pois vai entregar a quantia. Depois, o idoso vai até a caixa registradora e retira um valor em dinheiro e entrega ao suspeito, que em momento nenhum larga a arma branca. Quando está com o dinheiro em mãos, o suspeito ainda pede uma carteira de cigarros e sai do local. Não há informações oficiais sobre o valor que foi levado durante o crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.