Idoso desaparecido é encontrado morto em córrego na zona rural de Parauapebas

O corpo de Manoel Pereira Cavalcante, de 76 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (27), foi encontrado na tarde de terça-feira (28), na zona rural de Parauapebas, no sudeste do Pará. A vítima foi localizada em um loteamento conhecido como Tapete Verde, submersa em um córrego chamado Rio Pilão, a cerca de 25 quilômetros da área urbana. Um suspeito foi preso e teria confessado o crime.

Moradores e conhecidos do idoso iniciaram as buscas logo após o desaparecimento, com apoio do Corpo de Bombeiros, que utilizou embarcações durante as averiguações. Manoel morava sozinho na chácara onde o corpo foi encontrado.

O resgate foi realizado pelos bombeiros com o auxílio de cordas, devido à dificuldade de acesso à área. De acordo com as informações apuradas, a vítima apresentava um ferimento na cabeça, mas a causa da morte será confirmada apenas após a perícia.

A Polícia Científica esteve no local, realizou o isolamento da área e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), onde passa por exames.

Segundo o jornal Correio de Carajás, Manoel tinha uma desavença com um vizinho, que teria deixado o local dias após o desaparecimento.

Suspeito preso

Um homem identificado como Hemerson Dutra Couto, de 29 anos, foi preso pela Guarda Municipal de Parauapebas em uma área pertencente à mineradora Vale, após uma ação conjunta com a equipe de segurança da empresa.

A Guarda Municipal foi acionada após a denúncia de que quatro indivíduos haviam invadido uma área restrita de carregamento de cobre. Durante as buscas, um dos suspeitos foi capturado, enquanto os demais fugiram pela mata e seguem sendo procurados. Com o detido, foram encontrados entorpecentes.

Durante a apresentação na Delegacia de Polícia Civil, foi constatado que Hemerson é o principal suspeito de ter assassinado Manoel Pereira Cavalcante.

De acordo com a polícia, o suspeito confessou o crime e afirmou que matou o patrão após uma discussão. As circunstâncias e motivações ainda são investigadas.

Hemerson já possui antecedentes por envolvimento com drogas. Ele permanece preso e à disposição da Justiça. A polícia continua as buscas pelos outros envolvidos na invasão da área da mineradora.