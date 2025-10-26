Capa Jornal Amazônia
Idoso de 94 anos é suspeito de zoofilia com cachorras em Curuçá

Moradoras do bairro Alto, em Curuçá, falaram ter visto o idoso abusando das cadelas

Idoso teria abusado de cachorras no bairro Alto, em Curuçá. (Freepik)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã deste domingo (26), no município de Curuçá, região nordeste do Pará, para atender uma denúncia de zoofilia praticada por um idoso de 94 anos contra cachorras do bairro Alto.

O idoso de 94 anos foi acusado por moradores de abusar sexualmente de cadelas. Segundo os moradores, o suspeito já teria cometido esse tipo de crime outras vezes e, possuía antecedentes por estupro.

Os policiais militares conduziram o suspeito para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O caso gerou indignação de moradoras do bairro que teriam presenciado os abusos contra as cachorras.

A reportagem integrada de oliberal.com solicitou resposta da Polícia Civil sobre o caso.

Palavras-chave

polícia

abuso sexual

abuso sexual de animais

zoofilia

Curuçá
