Idoso de 90 anos morre após ser atropelado por carreta em Santarém

Antônio da Conceição, de 90 anos, morreu após ser atropelado por uma carreta na BR-163 em Santarém, no oeste paraense. O caso ocorreu por volta das 15h deste sábado (28), na comunidade Cipoal, quando o idoso tentava atravessar a rodovia. A vítima foi morta em frente a uma igreja católica.

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para atender a ocorrência. O motorista da carreta, que não foi identificado, permaneceu no local após atingir o idoso e prestou socorro à vítima. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local, mas a vítima não resistiu aos ferimentos provocados pelo acidente e morreu no local.

Testemunhas afirmam que, por conta da idade avançada, o idoso tinha dificuldade de locomoção e atravessou a rodovia com dificuldade. Na lenta travessa do idoso, um carro ainda conseguiu desviar da vítima, mas a carreta acertou o idoso em cheio.