Idoso de 62 anos é encontrado morto em um bar, em São Brás

Um homem, identificado apenas pelo prenome Nonato, de 62 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (26) em um bar de sua propriedade, localizado na avenida Ceará, em São Brás.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionado para remover o corpo. A Polícia Militar também esteve no endereço. No local, a informação repassada por profissionais do CPCRC é de que o idoso teria sofrido um infarto.

De acordo com as testemunhas, Nonato tinha um relacionamento conturbado com a sua companheira, que não teve identidade revelada. Antes de morrer, ele possivelmente teria tido uma discussão com a mulher, o que o deixou bastante aborrecido e culminou com o infarto.

Esta matéria está em atualização.