Idosa é resgatada após ser agredida com cabo de vassoura pela neta em Manaus

Uma idosa de 87 anos foi resgatada pela Polícia Militar do Amazonas após receber denúncias informando que a mulher estava sendo agredida pela própria neta, de 40 anos, com um cabo de vassoura. O crime ocorreu em São Francisco, na zona sul de Manaus, no último domingo (25)

Ao chegar no local, a equipe policial encontrou a vítima com escoriações pelos braços e na mão esquerda e afirmou ter sido agredida com o objeto utilizado para varrer a casa. Na residência também estava a suspeita, que vai responder por maus tratos de pessoa idosa.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico no Hospital 28 de agosto e recebeu alta no mesmo dia. Em seguida, ela e a suspeita foram conduzidas para prestar depoimento na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).