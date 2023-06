Homens brigam por peixe em supermercado de Manaus

Em Manaus, homens saíram no soco por conta de um peixe em um supermercado na zona oeste da capital amazonense, nesta sexta-feira (23). Testemunhas disseram que os homens começaram a discutir na área de vendas de pescado.

Tudo foi muito rápido. Um homem partiu para cima do outro e houve grande tensão, com tentativas de soco e sequência de empurrões. As mulheres que os acompahavam ficaram bastante nervosas, gritavam e pediam para os homens não brigarem.

Outras pessoas também ajudaram a controlar a situaçao e evitaram uma pancadaria. Um dos clientes do supermercado deixou claro a motivação da briga dizendo “É briga por causa de peixe”.

Apesar dos clientes que tentavam apaziguar os ânimos no supermercado, os homens continuaram a discussão em corredor próximo à área de venda de peixe.