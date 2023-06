Cientistas descobrem alimento que pode causar queda de cabelo; veja qual

Recentemente, uma pesquisa publicada na revista científica Cell Reports revelou uma ligação entre um alimento e a queda de cabelo. Inicialmente, os pesquisadores estavam investigando dietas ricas em gordura para identificar qual tipo de gordura poderia promover o crescimento de tumores cancerígenos.

Para isso, a equipe realizou testes em camundongos. No entanto, eles não esperavam descobrir os efeitos desses alimentos na ocorrência da calvície. O estudo apontou que o óleo de peixe pode ser um fator contribuinte para a queda de cabelo, enquanto a manteiga de cacau, também rica em gordura, não apresentou o mesmo efeito.

Durante os testes, os pesquisadores submeteram três grupos de camundongos a diferentes dietas: óleo de peixe, óleo de palma e uma dieta normal. Após um certo período, os ratos que consumiram a dieta rica em óleo de peixe começaram a apresentar perda de pelos nas regiões das costas. Essa descoberta despertou o interesse dos pesquisadores, levando-os a aprofundar a investigação.

Por que esse alimento causa a queda de cabelo?

Utilizando a técnica de fluorescência, os pesquisadores conseguiram rastrear o percurso da gordura dentro do corpo dos roedores. Assim, eles descobriram que o ômega-3, presente no óleo de peixe, se acumula na pele desses animais.

Ao se depositar na derme, o óleo desencadeia uma resposta de citocinas e estimula o sistema imunológico, desencadeando um processo de morte das células foliculares. Como resultado, ocorre a queda dos fios.

Os autores do estudo afirmam que a dieta rica em óleo de peixe não está normalmente associada a distúrbios de perda de cabelo em humanos. Apesar disso, embora não haja evidências científicas sólidas, acredita-se que o ômega-3 beneficie os folículos capilares e o couro cabeludo, melhorando a circulação sanguínea.

No entanto, os pesquisadores ressaltam que as dietas nos Estados Unidos, por exemplo, geralmente contêm quantidades muito baixas de ômega-3, o que pode subestimar os efeitos adversos dos suplementos no crescimento capilar.

"Curiosamente, observamos que nações que dependem fortemente de peixes gordurosos como fonte de alimento, como o Japão, apresentam maior incidência de perda de cabelo em comparação com outros países asiáticos", afirmam os pesquisadores.