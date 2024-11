Idosa é dopada e roubada durante novena na Igreja do Perpétuo Socorro em Belém

Uma idosa foi dopada e roubada na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, em Belém. O crime ocorreu na tarde da última terça-feira (05/11), quando foi realizada a tradicional novena na Paróquia que reúne centenas de fiéis durante todo o dia. Uma guarnição da Companhia Independente da Polícia Fluvial (CIPFLU), da Polícia Militar (PM), estava passando pelo local e foi acionada para ajudar a vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma mulher teria se aproximado da vítima durante a novena dentro da igreja localizada na rodovia Arthur Bernardes. Durante a conversa, a idosa teria dito que tinha problema de pressão, no que a criminosa respondeu que conhecia um ótimo remédio e deu para a vítima. A idosa teria tomado o remédio e começado a sentir muito sono. A criminosa se aproveitou do momento de fraqueza e desnorteamento da vítima para roubar o celular e dinheiro.

Ao tentar sair da igreja, a vítima caiu no chão e foi socorrida pela população que estava presente. Neste momento, uma viatura da Companhia da Polícia Fluvial passava pela rodovia e foi parada pelos fiéis para prestar socorro. O capitão Luiz Paulo, da CIPFLU, que atendeu a ocorrência, informou que a idosa estava desorientada quando os policiais chegaram. “A vítima disse que minutos depois de tomar o remédio começou a apagar. Ele ainda conseguiu sair da igreja, mas chegou na porta caiu no chão e já foi atendida por populares”, confirma.

A idosa estava com uma bolsa sem documentos. “Ela estava com uma bolsa com duas fotografias com números de telefone. A gente entrou em contato, mas não conseguimos identifica-la. Cerca de uma hora depois, ela foi retomando a consciência e informou que morava na passagem Duas Irmãs, na Pratinha, e nos dirigimos para a localidade”, explicou.

Os policiais foram até a passagem Duas Irmãs e depois de conversarem com várias pessoas encontraram uma vizinha, que conhecia a idosa. Os policiais encontraram a residência e relataram o ocorrido para a filha da vítima. Devido a condição da idosa, a família foi orientada a procurar uma delegacia posteriormente para fazer um Boletim de Ocorrência.

“Ela não tinha condições de ir na delegacia. Orientamos para irem assim que possível. Os criminosos roubaram o celular, e uma quantia de dinheiro. Segundo informações de populares, que ajudaram a senhora, já havia uma pessoa aguardando a mulher em uma moto fora da igreja”, detalhou.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que equipes da Seccional da Sacramenta já apuram as circunstâncias do roubo. O órgão de segurança solicitou que quaisquer informações que possam colaborar com as investigações do caso podem ser repassadas pelo 181.