Idosa e adolescentes são atropeladas por carro em Santarém; Condutor teria 15 anos

Um grave atropelamento de três pessoas foi registrado na tarde desta sexta-feira (11/10), no bairro Nova República, em Santarém, no oeste do Pará. Conforme as informações iniciais, as vítimas seriam uma idosa e duas adolescentes que estavam em uma calçada quando foram atingidas pelo carro de passeio desgovernado. Segundo as autoridades policiais da região, o condutor do veículo seria um garoto de 15 anos.

Pessoas que presenciaram o atropelamento acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Agentes da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) também estiveram na área para verificar a situação e tomar as devidas providências. A Polícia Militar também esteve na área para dar apoio no socorro das vítimas e no isolamento da área onde o Samu atuava. Conforme as testemunhas, o condutor do veículo teria perdido o controle da direção. O carro ainda atingiu outro automóvel que estava estacionado e só parou quando colidiu com um poste de energia.

O adolescente que conduzia o veículo foi encaminhado pelas autoridades policiais para realizar o exame de alcoolemia, para verificar uma possível embriaguez. Por ainda ser menor de idade, os agentes realizaram a identificação dos responsáveis pelo garoto, que responderam legalmente no caso. O estado das vítimas após darem entrada no hospital não foi revelado.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.