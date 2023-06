​Identificado corpo de homem encontrado às margens do rio Uriboca, em Marituba

O corpo encontrado na última segunda-feira (12) às margens do rio Uriboca, em Marituba, foi identificado. Trata-se de Thiago Lima Gomes, 32 anos, natural de Belém. O homem foi morto com dois tiros – um no peito e outro na perna direita. A motivação e autoria do assassinato estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Pará. No momento em que foi localizada, a vítima não possuía nenhum documento.

Entretanto, após a repercussão do caso, um familiar de Thiago compareceu à delegacia e, a partir de fotos, fez o reconhecimento do rapa​​z. A polícia ainda não informou se o homem tinha antecedentes criminais e se vinha sofrendo algum tipo de ameaça.

O cadáver foi localizado em uma área de mata, de difícil acesso, no final da rua do Uriboca Velho, próximo da estrada que dá acesso ao lixão, em Marituba, na Grande Belém. A polícia trabalha com a hipótese de que ribeirinhos passaram por ali e avistaram o corpo. Posteriormente, acionaram as autoridades.

De acordo com análise preliminar da Polícia Científica do Pará (PCP), o crime tem características de execução.