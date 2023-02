Homofobia em Alenquer: suspeito de matar homossexual estrangulado é preso

Um homem identificado como Salvador de Oliveira Balbino foi preso, na tarde desta segunda-feira (27), no município de Alenquer, no oeste do Pará. Ele é o principal suspeito de assassinar Marcos Sales Silva, conhecido como “Market”, de 38 anos, encontrado morto na manhã da última quarta-feira (22), na mesma cidade.

As investigações da Polícia Civil apontam que o caso se trata de um crime de homofobia, uma vez que a vítima era homossexual e teria um relacionamento com o suspeito. Após o caso, a polícia deu início às buscas e conseguiu, então, dar cumprimento ao mandado de prisão temporária (30 dias) deferido pela Justiça do Pará em desfavor de Salvador.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi interrogado. Após o procedimento, ele foi conduzido para o Sistema Penitenciário, onde está à disposição do Poder Judiciário.

Segundo a polícia, Marcos foi morto por estrangulamento, pois o corpo dele não apresentava nenhuma lesão. Na quarta-feira, Marcos estava com as partes íntimas de fora, quando foi encontrado morto. Isso pode indicar que vítima e suspeito iriam ter relações sexuais. No entanto, para a polícia, algo ocorreu e terminou na morte do rapaz.

Relembre o caso

Moradores de Alenquer, no oeste do Pará, encontraram o corpo de Marcos Sales da Silva, o “Market”, 38 anos, na manhã de quarta-feira (22), no centro da cidade. A vítima, que não teve nenhum pertence roubado, foi localizada próximo da Feira do Produtor Rural, na avenida Benedito Monteiro.

As investigações dão conta de que “Markt” morreu estrangulado contra o solo. Imagens obtidas pela polícia mostram os últimos momentos da vítima caminhando ao lado do principal suspeito.