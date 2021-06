Homicida procurada é capturada pela PRF em Altamira, no sudoeste paraense

Uma mulher procurada pelos crimes de homicídio e incêndio foi capturada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-230, a Rodovia Transamazônica, em Altamira, no sudoeste paraense. O flagrante ocorreu nesta sexta-feira (11), por volta das 19h30, no quilômetro 670 da via, durante uma ação de fiscalização de rotina em que os agentes deram ordem de parada a um veículo de transporte interestadual de passageiros em que a acusada estava.

O coletivo vinha do município de Itaituba e tinha como destino final a cidade onde foi abordado. Ainda conforme a PRF, foi durante as consultas aos sistemas policiais que foi constatado pela equipe de agentes rodoviários que um dos passageiros, uma mulher, possuía um mandado de prisão em aberto. O documento havia sido expedido pela comarca de Itaituba, com validade até a data de 05/10/2027. Ela não teve a identidade informada pelas autoridades policiais.

Diante disso, a suspeita foi conduzida para a delegacia de Altamira para serem adotadas as medidas cabíveis. A mulher está à disposição do Poder Judiciário.