Homens invadem casa e sequestram vice-prefeito de Curralinho, no Marajó

O vice-prefeito de Curralinho, no Marajó, Antônio Pontes (PSD) e mais um casal foram sequestrados por um grupo de homens ao ter a casa invadida na noite desta quarta-feira (15).

Populares tentaram gravar o momento em que Antônio Pontes e as outras vítimas foram rendidos dentro da residência, mas as imagens não mostram a ação, de fato, em razão da distância. No entanto, se ouve alguns tiros.

Por grupos de WhatsApp também circulam áudios informando que os bandidos liberaram o político e as duas pessoas em uma ilha no município de Limoeiro do Ajuru.

A Redação Integrada apura mais informações.