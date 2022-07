Homens em carro prata atiram em ciclista em Castanhal; vítima foi socorrida

A Polícia Militar confirmou que, por volta das 18h30, desta quarta-feira (20), um homem, que andava de bicicleta, foi baleado na área do Conjunto Parque dos Castanhais, em Castanhal, município da região nordeste do estado. Ele foi alvejado com dois tiros, mas sobreviveu, após receber os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, que o levou para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Conforme a PM, a própria vítima informou aos policiais que foi atingido com dois tiros, um na perna e outro na costela. Ele também informou que reconheceu o acusado que estava em um carro de cor prata.

A vítima disse inclusive que teve um desentendimento com este homem, que estaria no carro prata, há alguns dias em uma festa. A PM fez buscas e foi até a casa do homem apontado pela vítima, mas ele não foi encontrado.

A PM também informou que o crime foi comunicado à Polícia Civil, para as devidas providências legais. A PC deve abrir inquérito para esclarecer a tentativa de homicídio.