Homens causam terror em Rio Maria; duas pessoas morreram e três ficaram feridas

Dois homens em uma motocicleta causaram terror no município de Rio Maria, no sul do Pará, na noite de domingo (05). Eles chegaram atirando no estabelecimento conhecido como “Boca Louca”, situado no setor Parque da Liberdade, às margens da rodovia BR-155. Cinco pessoas foram atingidas e duas morreram. Segundo o perfil Rio Maria Mil Grau, as vítimas foram identificadas como Vandiele Barbosa e Valderley Souza.

Segundo o portal Fato Regional, a dupla chegou por volta de 18h15 usando bonés e máscaras. Duas das vítimas não resistiram aos ferimentos dos tiros e morreram no local. Os outros três feridos, duas mulheres e um homem, foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Rio Maria. A comunidade local está abalada com o ocorrido.

Segundo o jornal Manacial, a caso ocorreu em decorrência de uma briga por território entre facções. Os ataques seriam do Primeiro Comando Capital (PCC) contra membros do Comando Vermelho (CV). A Polícia Civil deu início às investigações do ataque. Já a Polícia Militar reforçou a segurança e segue nas buscas pelos suspeitos.

Por enquanto, não se sabe se havia um alvo específico. Caso haja alguma informação sobre o caso, a população pode ligar ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone.