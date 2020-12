Homens atiram em policiais durante fuga, mas são presos em Pau D'arco

A tentativa de fuga de dois homens foi frustrada por militares do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) no município de Pau D'Arco, no sul do Pará. Após uma denúncia indicar veículo suspeito que trafegava na BR-155, os policiais militares interceptaram os suspeitos e deram ordem de parada. A dupla desobedeceu o pedido e seguiu com a motocicleta em alta velocidade. Enquanto um deles pilotava o veículo, o outro atirava contra os agentes de segurança. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar nesta segunda-feira (28).

Apesar da investida contra a equipe, nenhum policial ficou ferido. Um dos dois suspeitos, entretanto, foi atingido com um disparo de arma de fogo na região lombar, após a reação dos militares aos tiros. Os dois seguiam em fuga até que ficaram sem saída e foram, enfim, alcançados e detidos pelos policiais. Com eles foi encontrada uma pistola calibre 6,35 milímetros. Os acusados não tiveram a identidade informada.

Os dois receberam voz de prisão e o carona foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Redenção, de onde foi conduzido, posteriormente, para a Delegacia de Polícia Civil.