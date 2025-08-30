Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homens armados assaltam bar e lava a jato no Parque Verde, em Belém

Os suspeitos ainda não foram identificados até o momento

O Liberal
fonte

Sistema de monitoramento registraram a ação (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Dois homens em uma motocicleta assaltaram um bar e um lava a jato na rua Belém, próximo à rua 10, no bairro Parque Verde, em Belém, na noite desta sexta-feira (29). Câmeras de segurança registraram toda a ação dos suspeitos. O caso ocorreu por volta das 21h40.

As imagens mostram que o garupa desceu da moto e roubou celulares de pessoas que estavam nos estabelecimentos, enquanto o condutor da motocicleta apontava uma arma para as vítimas. A ação dura poucos minutos. 

Após o crime, os suspeitos fugiram rapidamente na motocicleta. No momento do assalto, havia poucas pessoas no estabelecimento. Relatos que circulam nas redes sociais apontam, ainda, que a dupla pode ter feito outros assaltos nas proximidades. Até a tarde deste sábado (30), os suspeitos ainda não tinham sido identificados. 

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à Polícia Civil. Em nota, a PC informou que “que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia que atende a área”.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

assalto

parque verde
