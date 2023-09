Suspeito pelo desaparecimento da menina, em Anajás, morre em central de triagem

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) confirmou, na tarde desta segunda-feira (25), a morte de Renan Braga, apontado como o principal suspeito pelo desaparecimento da pequena Elisa Ladeira Rodrigues, de dois anos, no município de Anajás, na ilha do Marajó. Rena estava em prisão temporária de cinco dias.

A secretaria informa que o suspeito passou mal, foi encaminhado para atendimento médico, recebeu alta e voltou para a unidade. O óbito foi registrado na madrugada desta segunda-feira (25). A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar a causa da morte.

O advogado Adaian Lima, que defendia Renan, conversou com a reportagem e disse que assumiu o caso na semana passada, quando Renan estava escondido em uma área de mata, próximo a comunidade de Anajás.

Advogado Adian Lima

"A família dele entrou em contato comigo e de longe dei início com o caso, pois atuo em seis estados do país.Ele combinou de se entregar e acionei o promotor do Ministério Público, que acompanhou todo o processode entrega à polícia", diz o advogado.

Diante disso, o advogado informou que após se entregar, na sexta-feira (22), Renan estava debilitado e passou a tarde e noite tomando soro na escola que serviu de base para as forças de segurança na Comunidade do Zinco.

No sábado (23), ele foi para Breves e pegou um avião para Belém, acompanhado de equipe policial e do Ministério Público do Pará (MPPA), onde chegou às 18h na Delegacia de Homicídios, onde teve contato presencial com seu cliente. Por volta de 1h30 da madrugada do domingo, Renan foi levado para a Marambaia e entregue à Seap, segundo Adaian Lima.

"Durante esse contato, eu perguntei se tinha ocorrido tudo bem, se ele foi agredido. E ele disse que não", destaca o advogado.

No último domingo (24), Renan teve uma audiência de custódia, por volta das 16h, mas ele passou mal e a audiência foi interrompida. Ele chegou a ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento, onde foi medicado, mas no mesmo dia foi liberado.

Ainda segundo o advogado, a Seap informou que Renan teria morrido por volta de 1h30 da madrugada desta segunda-feira (25). A causa da morte não foi constatada e o corpo passou por uma necropsia, nesta tarde. O advogado diz que a causa da morte será informada após o laudo da necropsia.

O desaparecimento da criança de 2 anos, Elisa Ladeira Rodrigues, já dura nove dias. O principal suspeito no caso, Renan Braga. Ele foi recapturado pela Polícia Civil e transferido neste sábado, 23, para a delegacia de Breves, na Ilha do Marajó, no Pará. A criança ainda não foi localizada e as buscas continuam no Marajó.

Quem era Renan?

Renan Braga, 22, é morador de uma comunidade próximo a Anajás, no Marajó. Ele tinha companheira e dois filho. Trabalhava como carregador de madeira na comunidade.

O advogado Adaian Lima diz que Renan passou a ser o principal suspeito do desaparecimento da criança em decorrência de ter sido o último adulto a ter contato com a menina. Em conversa com o cliente, Renan disse que estava no búfalo em direção ao local onde iria buscar a madeira quando um grupo de crianças, de diferentes idades, passou a segui-lo. "Ele disse que falou para as crianças voltarem, pois ele estava indo bucar madeira. Ele disse também que chegou a ver a menina Elisa se afastando do grupo de amigos e ele mesmo chegou a falar às outras crianças para irem atrás dela", disse o advogado.

Depois disso, Renan disse ao advogado que seguiu o seu ruo e, no dia seguinte, começou o comentário do sumiço da criança. "Mas a todo momento ele dizia que era inocente e que a criança ia ser encontrada", acrescenta o advogada.