Homem supostamente bêbado cai no Rio Tapajós e morre afogado, em Itaituba

Uma suposta noite de bebedeira resultou na morte de um homem identificado como Silvio Tertúlina Teixeira na manhã deste sábado (9), na rodovia BR-230, em Itaituba, sudoeste do Pará. De acordo com os relatos de testemunhas, o homem caiu nas águas do Rio Tapajós, à beira da estrada, e não retornou à superficie, morrendo por afogamento. Com informações do portal Debate Carajás.

Polícia Militar colheu depoimentos de testemunhas que disseram que Silvio estava com sinais de embriaguez quando, por volta das 6h30, teria tentado subir o Cais do Porto da Balsa, no distrito de Miritituba. Em seguida, ele caiu no Rio Tapajós e acabou se afogando. Populares ainda chegaram a acionar a Polícia Militar, porém o homem não foi mais visto.

Os policiais militares e funcionários da empresa que opera as balsas continuaram as buscas e, por volta das 10h30, o corpo foi localizado. Bombeiros retiraram o corpo do rio e levaram para a margem, onde peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) realizaram os procedimentos e, em seguida, removeram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi feito o exame de necropsia.