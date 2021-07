Homem sobrevive após colidir com poste na BR-222

Um grave acidente foi registrado na sexta-feira, 23, na BR-222, entre os bairros Residencial Tiradentes (São Félix) e Jardim do Éden (Morada Nova), em Marabá, sudeste paraense. O motorista de um veículo de passeio, modelo Fiat Uno, teria perdido o controle do volante, por motivos ainda desconhecidos, e colidido com um poste, tendo o carro arremessado para o matagal que margeia a pista.

O homem, que sobreviveu ao acidente, foi identificado apenas pelo apelido de “Josa”. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para registrar a ocorrência do acidente.

Fotos e vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o homem bastante machucado dentro do carro, que ficou bastante amassado, mas com vida. Uma mulher, com uniforme de uma empresa, e depois um mototaxista se aproximam dele e começam a lhe prestar os primeiros socorros, enquanto alguém orienta que não se deve tocar no acidentado até a chegada do socorro médico. As informações são do Correio de Carajás.