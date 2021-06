Homem se envolve em confusão na rua e acaba com faca cravada no pescoço

Um jovem de apenas 23 anos foi gravemente ferido de forma bruta no último domingo (20). Carlos Souza Ferreira, de 23 anos, se envolveu em uma confusão na rua e acabou com uma faca cravada no pescoço, na rua Lima Bacuri, em manaus (AM).

Segundo a Polícia, após a confusão e a facada, Carlos foi logo socorrido e levado para um hospital, mas o estado de saúde da vítima ainda é desconhecido.

O autor da facada fugiu. Os policias continuam as buscas.