​Pastor sai para comprar gasolina e morre atropelado em São Miguel do Guamá

Um homem identificado apenas como “pastor Josafá” morreu atropelado na noite desta terça-feira (29), na rodovia federal BR-010, no município de São Miguel do Guamá, nordeste paraense. O acidente ocorreu próximo da ponte sobre o rio Guamá, sentido Irituia.

As primeiras informações repassadas por testemunhas às autoridades policiais apontam que a vítima teria saído de sua residência para comprar gasolina, quando foi atingida por uma carreta, em circunstâncias aind​a não esclarecidas. O homem seria morador do KM 01 de Irituia, também no nordeste paraense.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local​ do acidente e acionaram os profissionais da Polícia Científica do Pará (PCP), responsável pela análise e remoção do cadáver. Após ser analisado, o corpo de Josafá foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames cadavéricos.

Os exames vão ajudar a polícia a esclarecer a causa da morte e também possíveis circunstâncias do atropelamento.