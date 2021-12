Homem sai da academia e é feito refém, na Pedreira

Três homens foram presos e um adolescente de 15 anos apreendido após fazerem uma pessoa refém, na noite desta quinta-feira (9), no bairro da Pedreira, em Belém. De acordo com informações dos policiais militares do 1° Batalhão, responsável pela segurança na área, a vítima, um homem, estava saindo da academia em seu carro, quando foi abordada pelos suspeitos. Com eles, foram apreendidos dois simulacros de arma de fogo.

Toda a ação vinha sendo acompanhada por uma amiga do rapaz, que seguiu o veículo e acionou uma viatura da PM. “Imediatamente, a gente começou a seguir o carro e, no cruzamento da avenida Pedro Miranda com a Angustura, conseguimos interceptar a ação”, informou o cabo Álamo, da PM.

Os quatro suspeitos foram apresentados na Seccional da Sacramenta, onde foram realizados os procedimentos legais pelo delegado de plantão. Poucas horas após a ação, a mãe do adolescente envolvido no assalto compareceu à unidade policial. A mulher, que não quis se identificar, contou que o filho já tem duas passagens pela polícia, sendo esta, portanto, a terceira.

“Ele é muito viciado. Ele só não mexe com as coisas dentro de casa, mas de resto… Eu trabalho com lanche. Antigamente, ele me ajudava, mas agora nem isso”, lamentou a mulher. Ela também disse que não conhecia os outros rapazes que estavam com o filho dela.