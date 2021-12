Homem rouba balde com R$ 5 mil em festa em São Félix do Xingu

Nem gaveta nem cofre, um estabelecimento comercial que costumava guardar dinheiro em um balde foi surpreendido pela ação rápida de um homem, em meio à festa promovida no local na noite deste sábado (11), no município de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. Com informações do site Ze Dudu.

O acusado viu o balde cheio de dinheiro, que após se soube tratar-se de R$ 5 mil, e furtou tudo saindo do local, de imediato, com o balde e todo o dinheiro. A Polícia Civil foi acionada e no comércio soube da ação do homem e de que ele havia fugido, no entanto, uma equipe da PC conseguiu prendê-lo pouco tempo após o furto.

De acordo com informações apuradas, o homem não cometeu violência e teria se aproveitado do descuido das pessoas no estabelecimento. Ele está à disposição da Justiça, em São Félix.