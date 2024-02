Homem recém saído do sistema prisional é morto a tiros em Xinguara

Um homem, identificado como Pedro Pires Nunes, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (31/01), no setor Frei Henri, em Xinguara. Segundo as informações iniciais, ele estaria trafegando pela rua Rio Itacaiúnas em uma motocicleta quando foi surpreendido pelos disparos. Não há informações sobre os executores.

Os relatos seriam que próximo ao corpo da vítima foram encontrados papelotes com substâncias que aparentavam ser drogas, dinheiro e os estojos de munição 9mm que foram usados no crime. As informações de autoridades policiais são que Pedro teria sido liberado do sistema prisional recentemente.

A placa da moto da vítima é de Araguaína, no Tocantins. Ele não teve nenhum objeto pessoal levado, fazendo a polícia acreditar que realmente se trata de uma execução. Todo o material encontrado próximo a vítima foi encaminhado para a delegacia e passará por perícia. Buscas estão sendo feitas para tentar identificar e localizar os autores do crime. Em nota, a Polícia Civil informou "que equipes da delegacia de Xinguara trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime".