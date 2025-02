Homem que tentou afogar a filha dentro de vaso sanitário é preso em Belém

Um homem foi preso nesta quarta-feira (5) pelos crimes de tortura, maus-tratos e ameaça, em Belém. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara de Inquéritos Policiais da capital paraense, sendo cumprido pela Polícia Civil do Pará, por meio das equipes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), com o apoio da Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data).

“De acordo com as investigações, o indivíduo submetia a própria filha, de 14 anos, a situações de tortura, como por exemplo, agressões com cabos de vassouras de ferro, puxões de cabelo e até mesmo tentativa de afogamento dentro de um vaso sanitário. Foi identificado também que o homem batia a cabeça da vítima e depois a trancava em um depósito, obrigando ela a ficar de joelhos. Após a Polícia Civil tomar conhecimento dos crimes, foram iniciadas investigações para garantir que a vítima estivesse em segurança e que o suspeito fosse preso”, explicou a titular da Data, delegada Emanuela Amorim.

No decorrer das diligências, a equipe policial tomou conhecimento que tanto a vítima de 14 anos de idade quanto a irmã dela de 13 anos de idade, sofriam os maus-tratos e eram agredidas com cintos, tapas e outros castigos físicos, bem como recebiam ameaças do suspeito. Em seguida, foi identificado que a mãe das duas adolescentes também sofria com a violência doméstica praticada pelo investigado.

A Polícia Civil solicitou a prisão do suspeito e após o mandado de prisão preventiva ser expedido, as equipes diligenciaram até a localização do suspeito e o prenderam. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.