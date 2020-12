Homem que roubou veículo em Santarém é preso pela PRF

Um homem acusado de furtar um veículo em Santarém, no oeste do Pará, foi preso graças a uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acusado, que não teve a identidade informada, chamou atenção de outros condutores, por conduzir em "ziguezague" pela pista e colocar em risco a vida de outras pessoas. Uma denúncia anônima informou a atitude suspeita aos agentes, que foram até o local apurar a situação. As informações foram divulgadas pela PRF na tarde desta quarta-feira, 9.

No local indicado pelo denunciante, o homem foi encontrado com sinais de embriaguez. Durante a abordagem, foi possível apurar que além de direção sob efeito de bebida alcóolica, o veículo havia sido furtado no bairro de Santarenzinho, em Santarém. A prisão ocorreu durante o feriado, na noite desta terça-feira, 8. O condutor, então, confessou que havia roubado o veículo para cometer assaltos na cidade e que com o dinheiro pretendia adquirir drogas em pontos de venda de entorpecentes da área para o próprio consumo da área.

O condutor também contou à equipe da PRF que era integrante do Comando Vermelho, mas ao que tudo indica, a informação não foi confirmada.

O veículo e o condutor foram conduzidos para a Seccional da Policia Civil de Santarém para os procedimentos cabíveis.