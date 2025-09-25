Homem que furtava cabos na rua da Ladeira é preso em Belém

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (25) por tentar furtar cabos de um poste na rua da Ladeira, no bairro da Cidade Velha, em Belém. O suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança da área que permitiram a identificação e a rápida atuação da GMB.

O prefeito, Igor Normando, divulgou vídeo nas suas redes sociais com a intervenção da Guarda Municipal de Belém. "O Batalhão de Ordem Pública, através da Guarda Municipal, prendeu em flagrante um homem que furtava cabos na Rua da Ladeira. A ação foi vista com o apoio das câmeras de segurança da cidade e prejudica a iluminação da cidade, gerando problemas a todos!", escreveu o prefeito nas redes.

"Já fomos notificados sobre furtos na iluminação do Círio, mas aqui em Belém a resposta é imediata e estamos monitorando. Ordem é prioridade e não vamos tolerar crimes", completou.