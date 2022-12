Homem que estava desaparecido é encontrado morto em matagal de Curionópolis

Um homem, identificado como Amarildo Júnior, foi encontrado morto, no início da tarde de segunda-feira (19), em um matagal atrás do Estádio Municipal Wilson de Sousa, na região central de Curionópolis, no sudeste do Pará. A vítima estava desaparecida desde a última quinta-feira (15). As circunstâncias da morte ainda são investigadas. As informações são do Correio de Carajás.

O corpo foi encontrado no matagal em avançado estado de decomposição e com ferimentos de arma branca, que a polícia acredita ter sido de uma faca.

Amarildo teria desaparecido após sair do alojamento da empresa em que trabalhava, na quinta, para encontrar uma pessoa não identificada, segundo informações da polícia. A última vez que ele foi visto foi por volta de 22h do mesmo dia, segundo relatos, em uma praça que fica perto do estádio onde o corpo foi achado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conservou o local do crime até a chegada da Polícia Civil e de uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), que realizou a remoção do corpo.