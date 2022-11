Homem que estava desaparecido é encontrado morto em balneário na zona rural de Parauapebas

Um homem, identificado como Alexandro dos Santos Silva, de 37 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira (16), foi encontrado morto, na manhã de ontem (18), em um balneário localizado na Vila Palmares II, zona rural de Parauapeba, a mesma localidade onde ele havia sido visto pela última vez. As informações são do portal Zé Dudu.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar as buscas, mas, chegando no local, o corpo já havia boiado. Os bombeiros fizeram o resgate do corpo, que foi reconhecido por familiares de Alexandro. Técnicos do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção.

De acordo com o portal, os funcionários do balneário não souberam informar o horário do afogamento nem como a situação ocorreu. A família aguarda o laudo da necropsia, que vai confirmar o motivo da morte.