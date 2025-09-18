Homem que estava desaparecido com carro de amigo é detido após fugir da PC em Belém

Um homem que estava com registro na Delegacia de Pessoas Desaparecidas foi localizado após tentar fugir da Polícia Civil com um carro que possuía restrição por apropriação indébita. O caso ocorreu em Belém e o indivíduo foi detido na quarta-feira (17). De acordo com a PC, as investigações indicam que o homem “desaparecido” estaria circulando com o automóvel de outra pessoa, mesmo após ter se comprometido a devolver.

A ação policial ocorreu após diligências realizadas a partir da ocorrência registrada sobre o desaparecimento do homem. Em buscas pela cidade, ele foi localizado. Com ele, a equipe também recuperou um veículo que estava em sua posse e possuía restrição por apropriação indébita. A denúncia referente ao veículo é feita quando alguém, com posse legítima de um bem alheio, recusa-se a devolvê-lo ou o desvia para uso próprio, agindo como o verdadeiro dono.

De acordo com a PC, as investigações indicaram que o desaparecido circulava com o automóvel, pertencente a um conhecido, mesmo após ter se comprometido verbalmente a devolvê-lo no último domingo (14), o que não aconteceu.

Com o apoio da equipe da Divisão de Homicídios, o veículo foi localizado e apreendido na tarde de terça-feira (16). Conforme informações coletadas no local, o homem, além de conduzir o carro, estaria sob efeito de substâncias entorpecentes e resistiu a entregá-lo. Após a apreensão, o homem fugiu, o que levou a novas diligências para localizá-lo. Já na quarta-feira (17), o “desaparecido” compareceu à unidade policial, prestou depoimento e confirmou os fatos. Assim foi formalizada a ocorrência e a adoção dos procedimentos cabíveis.