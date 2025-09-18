Capa Jornal Amazônia
Homem que estava desaparecido com carro de amigo é detido após fugir da PC em Belém

Segundo a PC, o desaparecido circulava com o automóvel mesmo após ter se comprometido verbalmente a devolvê-lo

Homem que estava desaparecido com carro de amigo é detido após fugir da PC em Belém. (Foto: Polícia Civil)

Um homem que estava com registro na Delegacia de Pessoas Desaparecidas foi localizado após tentar fugir da Polícia Civil com um carro que possuía restrição por apropriação indébita. O caso ocorreu em Belém e o indivíduo foi detido na quarta-feira (17). De acordo com a PC, as investigações indicam que o homem “desaparecido” estaria circulando com o automóvel de outra pessoa, mesmo após ter se comprometido a devolver.

A ação policial ocorreu após diligências realizadas a partir da ocorrência registrada sobre o desaparecimento do homem. Em buscas pela cidade, ele foi localizado. Com ele, a equipe também recuperou um veículo que estava em sua posse e possuía restrição por apropriação indébita. A denúncia referente ao veículo é feita quando alguém, com posse legítima de um bem alheio, recusa-se a devolvê-lo ou o desvia para uso próprio, agindo como o verdadeiro dono.

De acordo com a PC, as investigações indicaram que o desaparecido circulava com o automóvel, pertencente a um conhecido, mesmo após ter se comprometido verbalmente a devolvê-lo no último domingo (14), o que não aconteceu.

Com o apoio da equipe da Divisão de Homicídios, o veículo foi localizado e apreendido na tarde de terça-feira (16). Conforme informações coletadas no local, o homem, além de conduzir o carro, estaria sob efeito de substâncias entorpecentes e resistiu a entregá-lo. Após a apreensão, o homem fugiu, o que levou a novas diligências para localizá-lo. Já na quarta-feira (17), o “desaparecido” compareceu à unidade policial, prestou depoimento e confirmou os fatos. Assim foi formalizada a ocorrência e a adoção dos procedimentos cabíveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pessoa desaparecida
Polícia
