Homem que bebia em bar junto de duas adolescentes é detido pela polícia em Icoaraci

Uma ação realizada por militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) e militares da Companhia Independente Especial de Polícia Assistencial (CIEPAS) fiscalizou na noite deste sábado, 06, diversos bares e estabelecimentos localizados no distrito de Icoaraci, em Belém. A ação teve como principal objetivo autuar os responsáveis por irregularidades quanto à entrada e permanência de crianças ou adolescentes, desacompanhados dos pais ou responsáveis nesses locais.

Em um dos estabelecimentos fiscalizados, os policiais flagraram um homem acompanhado de duas adolescentes nos ingerindo bebidas alcoólicas. Durante a abordagem, as jovens apresentaram certo nervosismo e afirmaram que 18 anos, mas ao serem questionadas pelos agentes, as jovens, que estavam sem documentação, revelaram a menoridade e confirmaram terem ingerido bebidas alcoólicas na companhia do homem.

O suspeito que estava acompanhado das menores afirmou não possuir a identidade de nenhuma delas e que as duas vieram de outro Estado. O homem, então, foi conduzido para Seccional de Icoaraci para prestar esclarecimentos e passou pelos procedimentos cabíveis. Já as duas menores apreendidas também foram conduzidas para prestarem depoimento.