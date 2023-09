​Homem morre possivelmente engasgado com presunto em supermercado na Mário Covas, em Ananindeua

Um homem, identificado como Valdinei Coelho Ferreira, 55 anos, morreu possivelmente engasgado com um pedaço de presunto, dentro de um supermercado, na rodovia Mário Covas, bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na noite desta quarta-feira (20). A reportagem de O Liberal entrou em contato com a assessoria de imprensa do Mix Mateus, onde o caso foi registrado, e aguarda um posicionamento da empresa. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Segundo boletim policial do 6° Batalhão, responsável pela segurança da área, as guarnições foram acionadas para checar uma suposta ocorrência de furto dentro do estabelecimento.

Chegando ao local, funcionários do supermercado informaram que a vítima estava consumindo uma quantidade de presunto no corredor do atacarejo e se engasgou com o alimento, vindo a óbito, mesmo após o socorro dos brigadistas da empresa e, posteriormente, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda conforme o boletim policial, foram acionadas a Polícia Científica para fazer a análise e remoção do cadáver. De acordo com os peritos, o corpo de Valdinei não apresentava nenhuma lesão. Exames realizados no Instituto Médico Legal (IML) deverão apontar a causa da morte. Pedaços de presunto foram coletados e também serão submetidos a análise. O caso será investigado pela Polícia Civil, que esteve no supermercado para colher as primeiras infor​mações acerca do ocorrido.

Familiares de Valdinei acompanharam os trabalhos policiais e negaram a versão de que o homem estaria furtando no local. Afirmaram que a vítima estava fazendo “uma degustação de frios”, quando se engasgou e caiu ao chão. Eles prometem acionar a justiça em busca de respostas para o ocorrido. De acordo com a família de Valdinei, o estabelecimento teria sido omisso por não possuir socorristas de prontidão. Conforme os parentes, o Samu teria demorado a chegar.