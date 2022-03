Homem morre em acidente de trânsito, em Mosqueiro

Um homem morreu em um acidente de trânsito, na ilha de Mosqueiro, nesta quinta-feira (3). O acidente ocorreu de madrugada, na avenida 16 de Novembro. Policiais militares estiveram no local do acidente.

A Polícia Científica do Pará foi acionada por volta das 4h20 da manhã. As primeiras informações indicam que duas pessoas ficaram feridas. Uma morreu no local do acidente. Essa vítima ainda não foi identificada. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente. Essa matéria está em atualização.