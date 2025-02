Homem morre em intervenção policial no bairro do Guamá, em Belém

Uma intervenção policial resultou na morte de um homem na noite desta quinta-feira (6) na passagem Mucajás, no bairro do Guamá, em Belém. O indivíduo, identificado como Paulo Henrique Gomes, teria resistido a uma abordagem de policiais militares do 20º Batalhão, o que levou os agentes a efetuarem disparos.

De acordo com informações da Polícia Militar, Paulo Henrique já era conhecido da PM, uma vez que, no ano passado, teria participado de um “tribunal do crime”. Após ser baleado durante a ação policial, ele foi socorrido e​ encaminhado ao Pronto Socorro Municipal do Guamá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Nas redes sociais, circulam informações de que, atualmente, Paulo Henrique trabalhava na área da Feira do Guamá, onde vigiava bicicleta. Além disso, relatos das redes indicam que ele fazia uso de entorpecentes.

As circunstâncias da intervenção policial e as informações sobre o envolvimento da vítima em atividades criminosas devem ser apuradas pela Polícia Civil.