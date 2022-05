Homem morre em ação policial de dispersão na Cracolândia

Um homem foi morto em uma ação policial na região da Cracolândia, em São Paulo (SP), na noite desta quinta-feira (12). O 'tumulto' foi registrado por moradores próximos a Avenida Rio Branco. A vítima era Raimundo Nonato Rodrigues Fonseca Júnior, de 32 anos. Ele foi atindido com um tiro do tórax. As informações são do G1.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a socorrer Raimundo. Ele foi encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu. Ainda não se sabe quem disparou e nem local do disparo. A Defensoria Pública foi acionada e apura se houve excesso ou violação de direitos humanos.

Entenda o Caso

Na noite da quinta-feira (12), os agentes de segurança trabalhavam em uma dispersão na via. De acordo com a polícia, Raimundo foi baleado durante um ‘tumulto’, mas a corporação não deu detalhes do que ocorreu. Algumas imagens circularam as redes sociais. Um grupo de pessoas passam pela avenida, armadas, e em seguida há barulhos de tiros.

A ocorrência foi registrada como homicídio. Um boletim de ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial e vai ser registrada pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Pelas redes sociais, o Vigário Julio Lancellotti, da Arquidiocese de S.Paulo e defensor de Direitos Humanos, se manifestou pelas redes sociais.