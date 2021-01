Homem morre e três integrantes de quadrilha são presos em Castanhal, no Pará

Três homens acusados de integrar uma quadrilha suspeita de cometer vários roubos nos municípios de Castanhal e Inhangapi, no nordeste paraense, foram presos por equipes do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM). Um quarto integrante do bando foi morto em confronto com os policiais ao tentar fugir. Com os acusados, foram apreendidas ainda armas, veículos e objetos roubados foram apreendidos durante a ação. As informações foram divulgadas pela PM nesta quinta-feira (7).

No início da manhã de quarta-feira (6), após o grupo criminoso fazer um roubo na Vila Patauateua, zona rural de Inhangapi, os policiais foram até o local e encontraram um veículo abandonado e vários objetos roubados durante o crime. Dois homens envolvidos no roubo atiraram contra uma guarnição e em seguida fugiram para uma área de mata. Eles abandonaram outro veículo, objetos roubados e uma espingarda calibre 28. Após rondas pelo município, um outro homem envolvido no roubo foi capturado e reconhecido pelas vítimas.

Pouco depois, os policiais militares receberam a informação de que um quarto integrante da quadrilha estava escondido em uma casa no Bairro do Milagre, em Castanhal. Equipes foram até o imóvel e encontraram o suspeito que tentou fugir dos policiais e fez duas pessoas reféns. O criminoso correu para uma área de pasto e atirou contra os policiais. Houve troca de tiros e o homem foi atingido. O acusado foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre 38.

Outros dois envolvidos no roubo foram presos na PA-136. Ainda segundo a PM, eles saíram do mato em uma motocicleta e foram abordados pelos policiais. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 32 com três munições. Não há informações de quantas pessoas fariam parte do grupo.

Todos os envolvidos foram conduzidos para delegacia de Polícia Civil do município, juntamente com os objetos recuperados, as armas e veículos apreendidos.