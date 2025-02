Homem morre durante confronto com policiais no Guamá

Um homem identificado como Anderson da Silva Santos morreu em confronto com policiais militares no bairro do Guamá, em Belém, na tarde desta quinta-feira (30). A operação ocorreu na rua Barão de Igarapé-Miri, à altura do cruzamento com a rua Augusto Corrêa, por volta das 18h. O local estava bastante movimentado no momento da ação policial.

O tenente Miranda, do 37º Batalhão de Polícia Militar, informou à reportagem do Amazônia que Anderson era monitorado pelas forças de segurança. "Recebemos informações há alguns dias que ele estava articulando atentados contra agentes de segurança pública. Fizemos o cerco hoje e abordamos ele na Barão. Ele estava armado, houve confronto", disse o oficial.

Anderson foi atingido por disparos e levado ao Hospital Pronto Socorro Municipal Dr. Humberto Maradei Pereira, no mesmo bairro, onde morreu pouco após dar entrada na emergência da unidade. Segundo o tenente Miranda, ele era "um dos articuladores de uma facção criminosa que atua na capital".

Conhecido pelos apelidos de "Lágrima" e "Mico", Anderson tinha uma extensa ficha criminal e atualmente cumpria pena em regime semiaberto por tráfico de drogas. "Estamos falando de um indivíduo perigosíssimo, que já havia planejado atentados contra agentes", disse o tenente, que esteve à frente da operação do final desta quinta-feira.