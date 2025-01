Assalto com refém: quatro homens rendem motorista de aplicativo e entram em fuga na Grande Belém

Um assalto com refém mobilizou várias viaturas e forças policiais na madrugada desta quinta-feira (30), entre os bairros da Sacramenta, em Belém, e Guanabara, em Ananindeua. Quatro homens renderam um motorista de aplicativo próximo ao cruzamento das travessas Timbó com Vileta. Após um tempo de perseguição, eles acabaram cercados pela polícia e tiveram que parar o carro em um posto de combustíveis localizado no quilômetro 2 da rodovia BR-316, no sentido Belém-Ananindeua.

Os assaltantes se renderam após longa negociação (via redes sociais)

A ocorrência chegou ao conhecimento da polícia por meio do pai da vítima, que descobriu que seu filho havia sido sequestrado e era mantido refém dentro do carro. O pai da vítima conseguiu rastrear o carro de aplicativo pelo celular e informou a localização às autoridades. Acionados por volta das 23h20, de quarta-feira, 29, militares do Batalhão de Polícia Ambiental (BPM) deram início às buscas pelo veículo. O carro foi localizado na avenida Pedro Álvares Cabral, próximo à travessa Alferes Costa. A partir deste ponto, teve início a perseguição.

A guarnição do BPA pediu reforços e viaturas do 27º, 30º e 6º Batalhões da Polícia Militar (BPM) se envolveram na ocorrência. Durante a tentativa de fuga, o carro conduzido pelos suspeitos chegou a bater em uma das muretas do elevado da avenida Doutor Freitas com a Almirante Barroso, no bairro do Marco, onde possivelmente um dos pneus do carro estourou. Entretanto, o grupo seguiu em fuga.

O quarteto, com a vítima feita refém, só parou na rodovia BR-316, já no Km 2, próximo a um posto de combustíveis, no bairro da Guanabara. Neste ponto, o perímetro foi isolado foi solicitado apoio das unidades especializadas da polícia. Viaturas das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) integraram a força-tarefa para lidar com a situação crítica.

Em negociação com os policiais, os suspeitos chegaram a exigir a presença de familiares e da imprensa. A rendição e a liberação do refém só aconteceram depois que parentes dos suspeitos e alguns veículos de imprensa se fizeram presentes no local.

Várias viaturas foram mobilizadas durante negociações (via redes sociais)

A ocorrência acabou por volta de 1h25 de quinta-feira, 30, tendo aproximadamente duas horas de duração. Todos os envolvidos foram apresentados na Seccional da Sacramenta, onde o caso foi registrado. Foram presos, em flagrante, os quatro suspeitos envolvidos no crime: um jovem de 19 anos, um de 22, outro de 24 e outro de 26 anos de idade. Foram apreendidos o carro envolvido no crime, quatro aparelhos de celular e um simulacro de pistola. Por nota, a Polícia Civil do Pará (PCPA), que segue com as investigações deste caso, informou que os suspeitos foram autuados por roubo e estão à disposição da Justiça.