Homem morre atropelado por viatura da Guarda Municipal de Marituba

Um homem identificado como Everaldo Quaresma de Souza, de 49 anos, morreu ao ser atropelado por uma viatura da Guarda Civil Municipal de Marituba, na rodovia BR-316, bairro do Castanheira, em Belém, na tarde desta sexta-feira (24). Testemunhas disseram que a vítima teria tentado atravessar a rua correndo e não viu o veículo, que o atingiu em cheio. O trânsito no local está fluindo com lentidão e os veículos precisam desviar do local do acidente.

O atropelamento aconteceu por volta das 13h30, bem embaixo do Pórtico Castanheira, em frente a um shopping. De acordo com informações dos guardas, a guarnição seguia no sentido Ananindeua-Belém, a caminho de uma reunião na Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) para as tratativas do Círio Rodoviário, quando a vítima teria passado correndo em frente à viatura, que não conseguiu frear a tempo.

Uma testemunha contou que Everaldo tentava atravessar a rua do sentido Belém-Ananindeua para o outro lado. "Ele pulou o cercadinho do canteiro e veio correndo. Aí ele ainda conseguiu escapar do ônibus, que quase o atropelou, e continuou correndo sem olhar para os dois lados. Foi quando a viatura vinha do outro lado e acabou colidindo com ele", relatou a testemunha, que preferiu não ser identificada.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) foi acionada e chegou ao local por volta das 14h10 para fazer a perícia e a remoção do corpo da vitima. Agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) também estavam no local para auxiliar o fluxo de veículos, que ficou bastante lento. Carros, motocicletas e caminhões precisam desviar da área do acidente, e muitos curiosos acabam passando em baixa velocidade para ver o que aconteceu.