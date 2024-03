Homem morre atropelado pelo próprio carro em Parauapebas

A polícia civil de Parauapebas vai investigar a morte de um homem identificado como Welington Ramos Santos, que ocorreu às 6 horas de sábado (2), em Parauapebas. Ele acabou morrendo atropelado pelo próprio veículo em que transitava. O acidente foi numa vicinal próximo à rodovia PA-275, em sentido a Curionópolis.

De acordo com o portal Correio, a 10ª RISP, Superintendência Regional do Sudeste do Pará, registrou a ocorrência como “morte a esclarecer”, uma vez que não houve testemunhas do fato.

De acordo com testemunhas, a cena demonstra que Welington teria parado o veículo na ladeira e descido para abrir a porteira que dá acesso à terra. “Chegando lá, a equipe verificou que se tratava, provavelmente, de morte acidental. O condutor, ao parar o carro em uma ladeira para abrir a porteira de sua chácara, teria sido esmagado pelo veículo, após este ter descido a ladeira. Seguem as investigações para total elucidação do caso”, diz o relatório policial.

A reportagem do portal Correio não tem maiores detalhes sobre a vítima.