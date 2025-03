Homem morre atropelado na madrugada deste sábado em trecho da Transamazônica, em Pacajá

Um homem ainda não identificado morreu após ser atropelado em um trecho da rodovia, BR-230, Transamazônica, em Pacajá, no sudoeste paraense, na madrugada deste sábado (15). Não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Após o acidente, equipes da polícia estiveram no local para solicitar a remoção do corpo da vítima, que foi encontrado no meio da rodovia. Com o impacto, o homem ficou com lesões na axila esquerda, no cotovelo direito e na parte frontal do crânio.

O condutor envolvido no acidente não foi localizado até o momento. A suspeita é que o motorista tenha fugido do local. E ainda, nenhum veículo foi localizado e o modelo também é desconhecido. Perícias foram solicitadas para esclarecer as circunstâncias do caso.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.